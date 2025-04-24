Стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области

ВС России начали активную фазу операции по освобождению курского Горналя

Вооруженные силы (ВС) России перешли к активной фазе по освобождению населенного пункта Горналь в Суджанском районе Курской области. Это последнее оккупированное украинскими военными село в регионе, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», — говорится в сообщении.

Командование ВСУ, как уточняется, пыталось завести в Горналь несколько штурмовых групп на бронетехнике. В результате Россия нанесла по ним удар, поразив личный состав, пикапы и БТР Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 23 апреля, сообщалось, что российские военные обратили в бегство украинские подразделения в районе Горналя. Российские военные, как стало известно, нанесли комплексное огневое поражение и ликвидировали бойцов ВСУ в районе Горналя. Морпехи, как уточняется, продолжают вытеснять вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ. По его словам, ситуация на поле боя ежедневно меняется в сторону России.