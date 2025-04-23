ТАСС: Российские военные обратили в бегство подразделения ВСУ в курском Горнале

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России обратили в бегство украинские подразделения в районе Горналя. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские военные, как стало известно, нанесли комплексное огневое поражение и ликвидировали бойцов ВСУ в районе Горналя. Морпехи, как уточняется, продолжают вытеснять вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций.

В Курской области в районе Горналя продолжаются интенсивные бои. Обстановка в Курской области, как сообщалось ранее, остается напряженной, так как там идет кропотливая работа по уничтожению ВСУ. В Горнале, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются. Там российские военные тем не менее продвинулись в районе монастыря и заблокировали остатки ВСУ.