Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 23 апреля 2025Россия

Российские военные обратили в бегство подразделения ВСУ в Курской области

ТАСС: Российские военные обратили в бегство подразделения ВСУ в курском Горнале
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России обратили в бегство украинские подразделения в районе Горналя. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские военные, как стало известно, нанесли комплексное огневое поражение и ликвидировали бойцов ВСУ в районе Горналя. Морпехи, как уточняется, продолжают вытеснять вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций.

В Курской области в районе Горналя продолжаются интенсивные бои. Обстановка в Курской области, как сообщалось ранее, остается напряженной, так как там идет кропотливая работа по уничтожению ВСУ. В Горнале, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются. Там российские военные тем не менее продвинулись в районе монастыря и заблокировали остатки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    В Германии отказались выдворять россиян с празднования победы над нацизмом

    Младший сын Арнольда Шварценеггера изменился до неузнаваемости

    Названа причина пожара в «Москва-Сити»

    Суд отклонил жалобу на арест основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО

    Появилось видео задымления в «Москва-Сити» после сообщений о взрывах

    В Белоруссии назвали неофашизм «модным трендом»

    Силуанов признался в принятии непопулярных решений

    Бывший генменеджер «Спартака» поделился мнением о Гашеке

    Артемий Лебедев назвал лучшую на свете пропаганду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости