Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС России ведут интенсивные бои с ВСУ у Горналя в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут интенсивные бои с украинскими военными в районе Горналя Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — сообщил собеседник агентства. Других данных о ситуации он не привел.

Обстановка в Курской области, как сообщалось ранее, остается напряженной, так как там идет кропотливая работа по уничтожению ВСУ. В Горнале, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются. Там российские военные тем не менее продвинулись в районе монастыря и заблокировали остатки ВСУ в Горнале.

Россия 22 апреля освободила монастырь в Горнале. Там были заблокированы украинские военные, которых снабжали боеприпасами через подземный тоннель, ведущий в Сумскую область. Штурм обители продолжался 11 дней.