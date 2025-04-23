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10:17, 23 апреля 2025Россия

Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС России ведут интенсивные бои с ВСУ у Горналя в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут интенсивные бои с украинскими военными в районе Горналя Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — сообщил собеседник агентства. Других данных о ситуации он не привел.

Обстановка в Курской области, как сообщалось ранее, остается напряженной, так как там идет кропотливая работа по уничтожению ВСУ. В Горнале, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются. Там российские военные тем не менее продвинулись в районе монастыря и заблокировали остатки ВСУ в Горнале.

Россия 22 апреля освободила монастырь в Горнале. Там были заблокированы украинские военные, которых снабжали боеприпасами через подземный тоннель, ведущий в Сумскую область. Штурм обители продолжался 11 дней.

ЖЗЛ
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