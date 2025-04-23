ВС России продвинулись в районе монастыря в Горнале и продолжают выбивать ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогороского мужского монастыря после его освобождения и продолжили выбивать украинских военных. Об этом, описывая обстановку на линии боевого соприкосновения, заявил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

«Российские войска продвинулись в районе монастыря и продолжают выбивать противника из населенного пункта Горналь. Также, российские войска продолжают расширять зону своего контроля в Сумской области», — говорится в сообщении канала.

Тем временем в Белгородской области, как отмечается, также не фиксируется существенных изменений на линии боевого соприкосновения. Известно о продолжающихся боях в районе Поповки и Демидовки, в направлении которых за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться четыре раза.

О контроле над монастырем под Суджей, бои за который продолжались более 10 дней, стало известно 22 апреля. Внутри храма находятся подземные тоннели, которые ведут в Сумскую область, — по ним бойцы ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы. После освобождения монастыря в Курской области Россия получила возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к селу Горналь Суджанского района.