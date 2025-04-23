Названа характерная черта попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область

ВСУ используют одни маршруты переброски состава при попытке прорыва границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют одни и те же маршруты для переброски личного состава, который впоследствии пытается прорвать границу Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Характерно, что враг использует одни и те же маршруты переброски личного состава, что связано не только с высокой плотностью минных заграждений в районе государственной границы, но и пресловутыми стандартами НАТО», — говорится в сообщении.

Стандарт НАТО, как уточнили авторы канала, гласит, что нужно поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта.

За минувшие сутки, согласно данным группировки, штурмовые группы ВСУ четыре раза пытались прорваться через лесные массивы в направлении Поповки и Демидовки Белгородской области. Попытки прорыва были предприняты с раннего утра 22 апреля до 17:00 по московскому времени.

Бои с ВСУ на границе с Белгородской областью продолжаются с марта. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» пояснял, что задача ВСУ в Белгородской области — захватить хотя бы три-четыре километра территории России, чтобы у Киева был хотя бы какой-то козырь для стран Запада.