Полковник Матвийчук назвал попытку прорыва в Белгородской области агонией

Задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня — захватить хотя бы три-четыре километра территории России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что это необходимо для демонстрации боеспособности ВСУ без помощи США.

«У президента Украины Владимира Зеленского не осталось козырей, которые можно было бы предоставить Западу. Раньше таким козырем была Курская область, захват которой демонстрировали как победу ВСУ. На деле же там произошла страшная катастрофа. В полях остались десятки тысяч человек, уничтожена техника», — сказал полковник.

Поражение в Курской области, по словам Матвийчука, стало тяжелым ударом для Зеленского. Он объяснил, что теперь ВСУ необходимо захватить хотя бы небольшую часть территорий России, чтобы подтвердить способность армии продолжать боевые действия.

«Их задача — захватить хотя бы три-четыре километра, чтобы можно было торговаться. Это такая агония. Захват сопредельной территории может показать, что ВСУ способны на что-то даже без помощи США», — заключил военный.

Ранее стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области. Прорыва на российскую территорию допущено не было.