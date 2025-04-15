Десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области

Shot: Десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв у границ Белгородской области

Десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли на прорыв границ Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в новой попытке закрепиться в российском приграничье ВСУ задействовали около 50 человек. Движение военной техники было выявлено в направлении населенного пункта Демидовка.

После поступления разведданных бойцы Вооруженных сил России начали наносить удары по сосредотачивавшимся для удара силам противника. В результате артиллерией и FPV-беспилотниками была уничтожена инженерная машина (такие используют для прорыва оборонительных заграждений, в том числе линий так называемых зубов дракона), две единицы бронетехники и около 50 украинских бойцов. Прорыва на российскую территорию допущено не было.

По данным Минобороны, в ночь на 15 апреля ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. 115 летательных аппаратов были сбиты над пятью регионами, подавляющее число, 109 дронов, перехватили над Курской областью.