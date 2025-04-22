Названы дальнейшие действия ВС России после освобождения монастыря в Курской области

Рожин: ВС РФ расширят наступление на Сумскую область после взятия монастыря

После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области Вооруженные силы (ВС) России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к селу Горналь Суджанского района. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Борис Рожин.

По его словам, проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут нарастать. Так, возникнут трудности с подвозом боеприпасов и ротацией. «Тем не менее украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под ее контролем», — считает Рожин.

Он добавил, что, как только Российская армия зачистит Горналь, можно будет говорить о полном освобождении Курской области. «Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», — заключил эксперт.

Ранее 22 апреля Telegram-канал «Cеверный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что российские военные освободили Горнальский монастырь, который удерживали ВСУ. Бои за обитель продолжались более десяти дней.