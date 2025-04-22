Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 22 апреля 2025Россия

Названы дальнейшие действия ВС России после освобождения монастыря в Курской области

Рожин: ВС РФ расширят наступление на Сумскую область после взятия монастыря
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области Вооруженные силы (ВС) России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к селу Горналь Суджанского района. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Борис Рожин.

По его словам, проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут нарастать. Так, возникнут трудности с подвозом боеприпасов и ротацией. «Тем не менее украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под ее контролем», — считает Рожин.

Он добавил, что, как только Российская армия зачистит Горналь, можно будет говорить о полном освобождении Курской области. «Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», — заключил эксперт.

Ранее 22 апреля Telegram-канал «Cеверный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что российские военные освободили Горнальский монастырь, который удерживали ВСУ. Бои за обитель продолжались более десяти дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Мать Овечкина сделала прогноз на побитие рекорда сына в НХЛ

    Путь российского газа на Украину разъяснили

    Стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости