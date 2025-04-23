Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 23 апреля 2025Россия

Стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале

Военкор Лисицын: Остатки ВСУ заблокированы в Горнале Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Остатки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Горнале Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале.

«В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки боевиков ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе», — сообщил военкор.

Военкор Семен Пегов, в свою очередь, уточнял, что ВС России продвинулись в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря после его освобождения и продолжили выбивать украинских военных. Он также сообщал о продолжении расширения зоны контроля в Сумской области.

Россия освободила монастырь в Горнале под Суджей 22 апреля. Там были заблокированы украинские военные, которых снабжали боеприпасами через подземный тоннель, ведущий в Сумскую область. Штурм обители продолжался 11 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    Экс-избранница миллиардера Лебедева снялась в купальнике на фоне слухов о его новом романе

    Диетолог дал необычный совет для похудения

    Одна страна НАТО растратила свой рекордный военный бюджет

    Украинский пленный спас российского бойца от дрона ВСУ. Как ему это удалось?

    Российской школьнице сломали ногу во время массажа

    Предсказано символическое снижение ключевой ставки

    На Западе усомнились в смысле переговоров по Украине

    Дефициту бюджета России напророчили рост

    Обстановку в Курской области назвали напряженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости