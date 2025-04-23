Стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале

Военкор Лисицын: Остатки ВСУ заблокированы в Горнале Курской области

Остатки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Горнале Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале.

«В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки боевиков ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе», — сообщил военкор.

Военкор Семен Пегов, в свою очередь, уточнял, что ВС России продвинулись в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря после его освобождения и продолжили выбивать украинских военных. Он также сообщал о продолжении расширения зоны контроля в Сумской области.

Россия освободила монастырь в Горнале под Суджей 22 апреля. Там были заблокированы украинские военные, которых снабжали боеприпасами через подземный тоннель, ведущий в Сумскую область. Штурм обители продолжался 11 дней.