Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 23 апреля 2025Россия

Обстановку в Курской области назвали напряженной

ВС России ведут зачистку Олешни и бои за Горналь в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России проводят зачистку населенного пункта Олешня и ведут бои в Горнале Курской области. Обстановка там остается напряженной, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как отметили авторы канала, напряженная обстановка сохраняется, так как российские военные ведут кропотливую работу по уничтожению ВСУ. В Горнале, например, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются.

«В окрестностях Горналя по-прежнему идут бои. Наши военнослужащие сумели заскочить в район монастыря и занять его, но само село пока далеко от освобождения. У украинской стороны пока сохраняется тактическое преимущество в рельефе», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ВСУ из-за превосходства в рельефе забрасывают передовые российские позиции в Курской области дронами и артиллерией. Между тем в Олешне штурмовые группы зачищают территорию от ВСУ, после чего стоит ожидать завершения освобождения прилегающих посадок.

Описывая обстановку в Курской области, военкор Семен Пегов ранее сообщал, что российские военные продвинулись в районе освобожденного монастыря и продолжили расширять зону своего контроля в Сумской области. Они также заблокировали остатки ВСУ в горнальском монастыре, добавлял военкор Евгений Лисицын.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Экс-избранница миллиардера Лебедева снялась в купальнике на фоне слухов о его новом романе

    Диетолог дал необычный совет для похудения

    Одна страна НАТО растратила свой рекордный военный бюджет

    Украинский пленный спас российского бойца от дрона ВСУ. Как ему это удалось?

    Российской школьнице сломали ногу во время массажа

    Предсказано символическое снижение ключевой ставки

    На Западе усомнились в смысле переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости