ВС России ведут зачистку Олешни и бои за Горналь в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России проводят зачистку населенного пункта Олешня и ведут бои в Горнале Курской области. Обстановка там остается напряженной, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как отметили авторы канала, напряженная обстановка сохраняется, так как российские военные ведут кропотливую работу по уничтожению ВСУ. В Горнале, например, где был освобожден Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ВСУ активно сопротивляются.

«В окрестностях Горналя по-прежнему идут бои. Наши военнослужащие сумели заскочить в район монастыря и занять его, но само село пока далеко от освобождения. У украинской стороны пока сохраняется тактическое преимущество в рельефе», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ВСУ из-за превосходства в рельефе забрасывают передовые российские позиции в Курской области дронами и артиллерией. Между тем в Олешне штурмовые группы зачищают территорию от ВСУ, после чего стоит ожидать завершения освобождения прилегающих посадок.

Описывая обстановку в Курской области, военкор Семен Пегов ранее сообщал, что российские военные продвинулись в районе освобожденного монастыря и продолжили расширять зону своего контроля в Сумской области. Они также заблокировали остатки ВСУ в горнальском монастыре, добавлял военкор Евгений Лисицын.