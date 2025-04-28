Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 28 апреля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело из-за подрыва жителя Курской области на мине ВСУ во время эвакуации

СК: возбуждено дело из-за подрыва жителя Курской области на мине ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Хинштейн заявил о десятках тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов в Курской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области 49-летний житель Беловского района во время эвакуации подорвался на мине и получил ранения, ему начали оказывать медицинскую помощь. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным ведомства, в августе 2024 года украинские военнослужащие в ходе незаконного вторжения на территорию России заминировали улицы и несколько участков в Беловском районе. В результате 19 апреля этого года от одной из мин ВСУ пострадал мужчина. Он рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего.

В ходе следствия будут установлены причастные из числа военнослужащих вооруженных формирований Украины.

Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что в Курской области саперы ежедневно обезвреживают по несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Киргизия получила от России ракетные комплексы

    Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости