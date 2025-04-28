Возбуждено дело из-за подрыва жителя Курской области на мине ВСУ во время эвакуации

СК: возбуждено дело из-за подрыва жителя Курской области на мине ВСУ

Хинштейн заявил о десятках тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов в Курской области

Начало событий в новости Хинштейн заявил о десятках тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов в Курской области

В Курской области 49-летний житель Беловского района во время эвакуации подорвался на мине и получил ранения, ему начали оказывать медицинскую помощь. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным ведомства, в августе 2024 года украинские военнослужащие в ходе незаконного вторжения на территорию России заминировали улицы и несколько участков в Беловском районе. В результате 19 апреля этого года от одной из мин ВСУ пострадал мужчина. Он рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего.

В ходе следствия будут установлены причастные из числа военнослужащих вооруженных формирований Украины.

Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что в Курской области саперы ежедневно обезвреживают по несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов.