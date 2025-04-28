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07:22, 28 апреля 2025Россия

Алаудинов заявил о постоянных обстрелах ВСУ освобожденных районов Курской области

Алаудинов: ВСУ постоянно обстреливают освобожденные районы Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают районы Курской области, которые были освобождены российскими военными. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Те участки [в Курской области], которые мы освободили, и даже сама Суджа, до сих пор подвергаются постоянным обстрелам со всех видов оружия, которое только есть у противника», — сказал Алаудинов.

По его словам, в Курской области украинскими военными «постоянно ведется выбивание всего, что шевелится», с помощью беспилотников. На этом фоне, как он отметил, российские военные эвакуировали из зоны ведения боевых действий сотни гражданских.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника. Вторжение украинских военных в регион продолжалось с начала августа 2024 года, президент России Владимир Путин поздравил российских военных и заявил, что разгром ВСУ в Курской области создает условия для дальнейших действий армии России.

ЖЗЛ
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