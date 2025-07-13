Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Друг Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

Художник Мирошник назвал ложью сообщения о госпитализации телеведущего Дроздова
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Друг известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его экстренной госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Мирошник назвал информацию о подготовке к проведению операции ложью. Он призвал не переживать за Дроздова и заявил, что с ним все в порядке.

«Нога заболела, суставы — все-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы», — пояснил художник.

Ранее сообщалось, что Дроздова экстренно госпитализировали. По данным Mash, телеведущего забрали в больницу для проведения операции на ноге из-за деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Источник утверждал, что суставы в коленях Дроздова заменят на искусственные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС рассказали об ответных мерах против США из-за введения пошлин

    Помощник губернатора собрал многомиллионную прибыль с Всероссийского фестиваля молодежи

    Путин рассказал об историческом негативе Британии и Франции по отношению к России

    Раскрыты ближайшие планы Путина

    Друг Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

    В Испании вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов

    Раскрыт новый метод маскировки мин ВСУ

    Путин посетовал на нежелание Запада вникнуть в его речь на Мюнхенской конференции

    ВС России ликвидировали наемников из Молдавии на Украине

    Раскрыто отношение властей Дании к расследованиям подрыва «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости