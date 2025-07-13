Друг Дроздова прокомментировал сообщения о его госпитализации

Художник Мирошник назвал ложью сообщения о госпитализации телеведущего Дроздова

Друг известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его экстренной госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Мирошник назвал информацию о подготовке к проведению операции ложью. Он призвал не переживать за Дроздова и заявил, что с ним все в порядке.

«Нога заболела, суставы — все-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы», — пояснил художник.

Ранее сообщалось, что Дроздова экстренно госпитализировали. По данным Mash, телеведущего забрали в больницу для проведения операции на ноге из-за деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Источник утверждал, что суставы в коленях Дроздова заменят на искусственные.