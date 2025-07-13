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14:42, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции

Mash: Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции на ноге
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 88-летнего Дроздова забрали в больницу для проведения операции на ноге. По информации Telegram-канала, он страдает от деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Из-за почти не разгибающегося колена ведущему приходится ходить с тростью.

«Лечение таблетками и физиотерапией помогло лишь временно, сейчас все недуги вернулись. Поэтому Николая Николаевича забрали в больницу — там будут делать операцию: заменят суставы в коленях на искусственные, сначала в одном, потом в другом», — говорится в публикации.

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