Mash: Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции на ноге

Известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 88-летнего Дроздова забрали в больницу для проведения операции на ноге. По информации Telegram-канала, он страдает от деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Из-за почти не разгибающегося колена ведущему приходится ходить с тростью.

«Лечение таблетками и физиотерапией помогло лишь временно, сейчас все недуги вернулись. Поэтому Николая Николаевича забрали в больницу — там будут делать операцию: заменят суставы в коленях на искусственные, сначала в одном, потом в другом», — говорится в публикации.