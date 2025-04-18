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08:38, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за одной болезни

Mash: Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за остеопороза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Известный советский и российский телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что причиной снижения роста стал диагностированный в 2020 году остеопороз — заболевание, приводящее к нехватке кальция в костях и деградации костной ткани. Скелет со временем становится слабее, из-за чего начинают болеть суставы, искривляться позвоночник, уменьшаться рост и вес.

Прежде Дроздову диагностировали болезнь, приводящую к слепоте. Врачи нашли у телеведущего прогрессирующую глаукому. При этом Дроздову более 10 лет назад провели операцию на глаза из-за катаракты, в ходе которой ему удалили хрусталики и установили импланты.

29 января 2023 года Дроздов попал в больницу с многочисленными переломами. Телеведущий упал на улице, когда возвращался с работы, и сломал восемь ребер.

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