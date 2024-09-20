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09:22, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о приводящей к слепоте болезни у Николая Дроздова

Mash: врачи диагностировали у ведущего Дроздова глаукому, приводящую к слепоте

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известному советскому и российскому телеведущему Николаю Дроздову диагностировали болезнь, приводящую к слепоте. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что недавно Дроздов обратился к врачам с жалобой на резкое ухудшение зрения. Уточняется, что телеведущий стал видеть расплывчато. Врачи нашли у телеведущего прогрессирующую глаукому, которая может привести к полной слепоте.

Также сообщается, что более десяти лет назад Дроздову провели операцию на глаза из-за катаракты. Ведущему удалили хрусталики и установили импланты. В 2023 году после перелома ребер у телеведущего стал хуже видеть правый глаз.

29 января 2023 года стало известно, что телеведущий попал в больницу с многочисленными переломами. Дроздов упал на улице, когда возвращался с работы, и сломал восемь ребер. В начале февраля его выписали из больницы. Позднее Дроздов рассказал, что для восстановления занимается дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой.

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      Мария Большакова
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