«360»: телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — прокомментировал телеведущий свою выписку.

Дочь Дроздова Елена Дроздова также отметила, что семья будет помогать ведущему в восстановлении. «Будем работать в этом направлении», — добавила она.

29 января Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер. Как рассказал его друг, художник Константин Мирошник, профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.