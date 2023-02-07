Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:37, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Николая Дроздова выписали из больницы

«360»: телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — прокомментировал телеведущий свою выписку.

Дочь Дроздова Елена Дроздова также отметила, что семья будет помогать ведущему в восстановлении. «Будем работать в этом направлении», — добавила она.

29 января Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер. Как рассказал его друг, художник Константин Мирошник, профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты
Николая Дроздова выписали из больницы
Сотрудники Росгвардии изъяли оружие и боеприпасы производства стран НАТО в ЛНР
Стилистка посоветовала избавиться от пяти вещей в гардеробе
Исключения из потолка цен на российские нефтепродукты объяснили
СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука
В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи
Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении
Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.