Дроздов раскрыл подробности госпитализации

Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал, что его планируют выписать через неделю

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, попавший в больницу с переломами нескольких ребер, раскрыл подробности госпитализации. В беседе с MK.RU он рассказал, что в ближайшее время его планируют выписать из больницы.

«Лечение у меня здесь хорошее, врачи прекрасные. Больница находится неподалеку от моего дома. И врачи здесь замечательные (…) Я, кстати, только что вернулся с УЗИ грудной клетки. Сейчас жду результатов. До этого был на МРТ, на КТ. Чего мне только здесь не делали!» — рассказал он. Телеведущий добавил, что в палате с ним находится его дочь Елена.

Ведущий добавил, что у него сломано семь ребер, а не восемь, как сообщалось ранее. По его словам, в больнице ему осталось провести еще примерно неделю. «Домой мне уже хочется, естественно», — признался он.

Дроздов добавил, что повлиять на состояние его костей могла вегетарианская диета. По словам ученого, он долгие годы не ел мяса, однако скорректировал диету после первого перелома и предупреждения врачей. По словам профессора, медики установили в его организме дефицит калия, натрия и некоторых других элементов. Сейчас недостаток минералов восполняют с помощью капельниц. «Все это — последствия моей вегетарианской жизни. Мясо все-таки надо есть», — резюмировал ведущий.

О госпитализации Дроздова стало известно 29 января. Как сообщил его друг, художник Константин Мирошник, профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.