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12:20, 29 января 2023Интернет и СМИ

Известного телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломами восьми ребер

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известного 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в Москве с многочисленными переломами ребер. Об этом в беседе с MK.RU сообщил его друг, художник Константин Мирошник.

Мирошник рассказал, что Дроздов находился в реанимации, однако сейчас его уже перевели в отдельную палату. В больницу, по его словам, ведущего привезли с многочисленными переломами ребер. Он сообщил, что профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер», — отметил художник. По его словам, Дроздова мучают сильные боли, из-за чего медики колют ему обезболивающие препараты. «Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами», — рассказал он. Мирошник также добавил, что к ведущему пускают только его дочь. По прогнозам врачей, Дроздов проведет в больнице еще неделю.

В июле Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Бывший ведущий программы «В мире животных» снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.

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Олег Давыдов
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