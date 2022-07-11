Николай Дроздов потерял сознание на съемках

Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве

Популярный советский и российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, бывший ведущий программы «В мире животных» снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.

Сейчас зоолог уже пришел в себя, его осматривают медики.

Ранее в июле Дроздов описал условия на съемках четвертого сезона программы «Последний герой», которая транслировалась на Первом канале в 2003 году.

По его словам, в культовой передаче были строжайшие правила. «Все спрашивают: "Ну вас же, наверное, кормили, да, вывозили в отель и все такое?" Да нет, именно на необитаемый остров завезли, посадили группу, [сказали]: "Что хотите, что там найдете, то съедите". А что там? Ну, там бананы, кокосы», — рассказал телеведущий.