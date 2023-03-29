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14:01, 29 марта 2023Интернет и СМИ

Николай Дроздов рассказал о предстоящей госпитализации

Телеведущего Николая Дроздова госпитализируют в отделение реаниматологии и реабилитологии

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывшему ведущему программы «В мире животных» и профессору МГУ Николаю Дроздову, в январе попавшему на несколько недель в больницу с переломами семи ребер, предстоит новая госпитализация. Об этом 85-летний ученый рассказал «Московскому комсомольцу» («МК»).

«Я все еще нахожусь на больничном, но чувствую себя лучше и лучше. Семь переломов ребер было — это не шутка. Открытые боли все излечены, надо теперь заниматься восстановлением. Потребуется еще около двух, а то и трех месяцев», — рассказал он.

Ведущий добавил, что дома занимается дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой, в том числе выполняет упражнения для плечевых мышц. Кроме того, Дроздов уточнил, что находится под контролем врачей.

По словам профессора, в ближайшее время его планируют госпитализировать в отделение реаниматологии и реабилитологии. «Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Придется полежать в больничке еще месяц-полтора», — заключил ведущий.

О том, что Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер, стало известно 29 января. Ведущий получил травмы, когда упал на улице, возвращаясь с работы. 7 февраля его выписали из больницы. Спустя неделю после этого Дроздов сообщил, что чувствует себя замечательно.

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Оксана Петина
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