Дроздов рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Телеведущий Дроздов рассказал, что после выписки из больницы чувствует себя замечательно

Известный российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, выписавшийся на прошлой неделе из больницы, заявил, что чувствует себя замечательно. О своем состоянии он рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на Rutube.

«Замечательно. Знаете, просто небо и земля», — ответил Дроздов на соответствующий вопрос.

Телеведущий сообщил, что у него выявили переломы семи ребер, одно из них проткнуло стенку легкого. По словам Дроздова, сейчас он принимает обезболивающие препараты, а также занимается лечебной физкультурой.

«[Терпения и сил] мне всегда хватало и хватает, потому что я позитивный человек», — добавил он.

О госпитализации Дроздова стало известно в конце января. Друг телеведущего, художник Константин Мирошник, рассказал, что Дроздов повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. По его словам, некоторое время профессор находился в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Однако другой близкий знакомый Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев, опроверг данные о реанимации. «Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии», — сказал он и добавил, что профессор идет на поправку. В начале февраля телеведущего выписали из больницы.