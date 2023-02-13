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19:35, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Дроздов рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Телеведущий Дроздов рассказал, что после выписки из больницы чувствует себя замечательно

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известный российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, выписавшийся на прошлой неделе из больницы, заявил, что чувствует себя замечательно. О своем состоянии он рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на Rutube.

«Замечательно. Знаете, просто небо и земля», — ответил Дроздов на соответствующий вопрос.

Телеведущий сообщил, что у него выявили переломы семи ребер, одно из них проткнуло стенку легкого. По словам Дроздова, сейчас он принимает обезболивающие препараты, а также занимается лечебной физкультурой.

«[Терпения и сил] мне всегда хватало и хватает, потому что я позитивный человек», — добавил он.

О госпитализации Дроздова стало известно в конце января. Друг телеведущего, художник Константин Мирошник, рассказал, что Дроздов повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. По его словам, некоторое время профессор находился в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Однако другой близкий знакомый Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев, опроверг данные о реанимации. «Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии», — сказал он и добавил, что профессор идет на поправку. В начале февраля телеведущего выписали из больницы.

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Олег Давыдов
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