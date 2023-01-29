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13:49, 29 января 2023Интернет и СМИ

Информацию о переводе Дроздова в реанимацию опровергли

Российский композитор Дмитрий Дунае опроверг реанимацию телеведущего Николая Дроздова

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов не попадал в реанимацию из-за перелома ребер. Об этом сообщил его близкий друг певец и композитор Дмитрий Дунаев, слова которого приводит Telegram-канал «Звезда».

«Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии. И то только потому, что врачи переживали за то, чтобы у него не были повреждены какие-то органы», — сказал Дунаев. По его словам, сейчас Дроздов идет на поправку, общается с друзьями и семьей. «Ничего не повреждено — только ребра», — заверил артист.

Ранее жена телеведущего, Татьяна Дроздова, рассказала в беседе с «Лентой.ру», что ее муж находится в больнице после неудачного падения.

29 января стало известно, что 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в Москве с многочисленными переломами ребер.

В июле Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Бывший ведущий программы «В мире животных» снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.

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Глеб Бажуткин
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