Жена Николая Дроздова рассказала о самочувствии телеведущего

Жена Дроздова Татьяна подтвердила, что телеведущий находится в больнице после падения

Жена телеведущего Николая Дроздова Татьяна подтвердила, что ученый находится в больнице после неудачного падения. Также в беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что популяризатора науки перевели из реанимации в обычную палату.

29 января стало известно, что 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в Москве с многочисленными переломами ребер.

«Его уже перевели в обычную палату. Вместе с ним в палате младшая дочка Лена. Она за ним ухаживает. Процесс восстановления длительный. Пока все еще болит», — рассказала супруга телеведущего.

Также Татьяна Дроздова сообщила, что супруг неудачно упал в ее день рождения. «Он поехал на работу, хотя я ему говорила не идти, потому что это был день моего рождения — 17 января. Но он не послушал, пошел и упал», — добавила она.

В июле Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Бывший ведущий программы «В мире животных» снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.

