Подросток поехал отпраздновать День отца с семьей и бесследно исчез в океане

7NEWS: в Австралии подросток бесследно исчез во время празднования Дня отца

В Австралии подросток поехал на природу вместе с семьей, чтобы отпраздновать День отца, и бесследно исчез в океане. Об этом сообщает 7NEWS.

Инцидент произошел на острове Гранит, куда семейство приехало из Аделаиды. 1 сентября они устроили пикник на берегу, а 16-летний Мехди Хабиби решил сфотографироваться на скалах у бушующих волн. В это время он упал в воду и исчез. Семья продолжает поиски сына каждый день.

Известно, что в сентябре пропавшему должно было исполниться 17 лет. «Я так люблю своего брата. Это тяжелая ситуация для меня и моей семьи», — поделился чувствами его брат Сахил.

Ранее индийская туристка провалилась под тротуар: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. Уточняется, что инцидент произошел в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.