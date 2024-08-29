Провалившаяся в дыру в тротуаре туристка попала на видео и бесследно исчезла

Daily Mail: в Куала-Лумпуре туристка провалилась под тротуар и бесследно исчезла

Индийская туристка провалилась под тротуар: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. 48-летняя Виджая Лакшми находилась в городе с мужем и сыном, однако в день происшествия шла одна. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она падает в дыру, внезапно образовавшуюся под ногами. Сидевшие рядом на скамейке люди едва успели спастись.

Сотрудники экстренных служб спустились в дыру, однако нашли лишь обувь пропавшей женщины. Предполагается, что быстрые сточные воды могли унести ее на расстояние до 86 километров за 24 часа. Семье Лакшми оказывается поддержка в связи со случившимся.