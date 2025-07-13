Раскрыты ближайшие планы Путина

Путин на следующей неделе посетит регион и обсудит вопросы демографии с властями

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланирована деловая поездка в один из российских регионов и проведение совещания с членами правительства. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, его слова приводит ТАСС.

Какой именно российский регион посетит глава государства, не уточняется. Что касается совещания с правительством, то оно будет посвящено вопросам здравоохранения и демографической ситуации в стране.

В президентской программе на предстоящую неделю есть также другие мероприятия, которые состоятся в Кремле. Информация о них появится чуть позже, уточнил Зарубин.

Ранее Путин назвал главным принципом своей работы фразу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Необходимость тщательно анализировать возможные последствия того или иного решения, отметил президент, особенно актуальна с учетом высокой ответственности, которую несет лидер страны. Только после взвешивания всех за и против можно переходить непосредственно к реализации задуманного, резюмировал он.