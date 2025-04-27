Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:45, 27 апреля 2025Мир

Трамп назвал нелепым требование о возвращении Крыма Украине

Трамп: Требование о возвращении Крыма Украине нелепо
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Требования о возвращении Крыма Украине является нелепым. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

В своем посте глава государства раскритиковал газету The New York Times (NYT) и «предвзятого и лишенного таланта» журналиста Питера Бейкера. Трамп отметил, что для NYT не имеет значения, какая сделка будет заключена между Украиной и Россией — газета все равно будет недовольна.

«Бейкер последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине. «Крым останется у России. И [президент Украины Владимир] Зеленский это понимает», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Террорист признался в вербовке украинской спецслужбой

    Трамп назвал нелепым требование о возвращении Крыма Украине

    В США резко ответили на требования Зеленского

    В Крыму назвали пиратством одно действие Украины

    Военкоры сообщили об атаке дронов на Украину

    Трамп призвал освободить американские корабли от пошлин через Панамский и Суэцкий каналы

    Политолог оценил положение Украины в переговорах с Россией

    «Барселона» победила «Реал» в овертайме и выиграла Кубок Испании

    Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из Северной Кореи

    ВСУ атаковали школу и маслозавод в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости