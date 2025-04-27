Трамп назвал нелепым требование о возвращении Крыма Украине

Трамп: Требование о возвращении Крыма Украине нелепо

Требования о возвращении Крыма Украине является нелепым. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

В своем посте глава государства раскритиковал газету The New York Times (NYT) и «предвзятого и лишенного таланта» журналиста Питера Бейкера. Трамп отметил, что для NYT не имеет значения, какая сделка будет заключена между Украиной и Россией — газета все равно будет недовольна.

«Бейкер последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине. «Крым останется у России. И [президент Украины Владимир] Зеленский это понимает», — сказал он.