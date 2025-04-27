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01:46, 27 апреля 2025Спорт

«Барселона» победила «Реал» в овертайме и выиграла Кубок Испании

«Барселона» победила «Реал» в овертайме со счетом 3:2 и выиграла Кубок Испании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Borja Suarez / Reuters

«Барселона» в овертайме обыграла «Реал» в финале Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 28 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Барселона» вышла вперед на 28-й минуте благодаря голу Педри, но «Реал» во втором тайме повел после голов Килиана Мбапе и Орельена Тчуамени. Равенство восстановил Ферран Торрес.

Встреча перешла в овертайм, где забитым мячом отметилась «Барселона». Гол на счету Жюля Кунде. «Барселона» выиграл Кубок Испании в 32-й раз в истории. Это самая титулованная команда турнира.

Ранее «Реал» по сумме двух матчей уступил лондонскому «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Барселона продолжает борьбу за трофей и в полуфинале сыграет с «Интером».

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