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Тоттенхэм Хотспур
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01:02, 18 апреля 2025Спорт

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

МЮ и «Тоттенхэм» вышли в полуфинал Лиги Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO/Andrew Yates / Global Look Press

Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам четвертьфиналов в следующую стадию вышли «Манчестер Юнайтед», обыгравший по сумме двух матчей «Лион», «Тоттенхэм», победивший «Айнтрахт», «Атлетик» из Бильбао, сломивший сопротивление «Рейнджерс», а также «Буде-Глимт», прошедший «Лацио».

Полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая. «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом», а «Атлетик» — с МЮ.

Ранее определились полуфиналисты Лиги чемпионов. «Арсенал» встретится с ПСЖ, а «Барселона» — с «Интером».

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