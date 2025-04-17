Российский вратарь помог норвежскому клубу пройти «Лацио» и выйти в полуфинал Лиги Европы

«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным выбил «Лацио» из Лиги Европы

Норвежский «Буде-Глимт» на выезде проиграл римскому «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Валентин Кастельянос и Тейянни Нослин. В овертайме мяч у «Лацио» забил Булайе Диа, но у гостей отличился Андреас Хельмерсен.

Судьба противостояния решалась в серии пенальти, которую выиграл «Буде-Глимт». Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин отразил два удара.

«Буде-Глимт» выиграл первый матч со счетом 2:0 и выбил «Лацио» из розыгрыша турнира по сумме двух встреч. В полуфинале норвежцы сыграют с лондонским «Тоттенхэмом». Матчи состоятся 1 и 8 мая.

«Буде-Глимт» в 1/8 финала прошел греческий Олимпиакос. Хайкин в ответном матче взял пенальти.