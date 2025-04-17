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00:57, 18 апреля 2025Спорт

Российский вратарь помог норвежскому клубу пройти «Лацио» и выйти в полуфинал Лиги Европы

«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным выбил «Лацио» из Лиги Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO/Fabio Sasso/FPA / Reuters

Норвежский «Буде-Глимт» на выезде проиграл римскому «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Валентин Кастельянос и Тейянни Нослин. В овертайме мяч у «Лацио» забил Булайе Диа, но у гостей отличился Андреас Хельмерсен.

Судьба противостояния решалась в серии пенальти, которую выиграл «Буде-Глимт». Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин отразил два удара.

«Буде-Глимт» выиграл первый матч со счетом 2:0 и выбил «Лацио» из розыгрыша турнира по сумме двух встреч. В полуфинале норвежцы сыграют с лондонским «Тоттенхэмом». Матчи состоятся 1 и 8 мая.

«Буде-Глимт» в 1/8 финала прошел греческий Олимпиакос. Хайкин в ответном матче взял пенальти.

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