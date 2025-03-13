Российский вратарь взял пенальти и помог норвежскому клубу выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Никита Хайкин взял пенальти и помог «Буде-Глимт» выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Норвежский «Буде-Глимт» на выезде проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 13 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу греков. У победителей дублем отметился украинский форвард Роман Яремчук, у гостей гол на счету Каспера Хега. В составе «Буде-Глимт» весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин, который на 63-й минуте отразил пенальти.

В первом матче «Буде-Глимт» на выезде разгромил «Олимпиакос» со счетом 3:0. По сумме двух матчей норвежская команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

За выход в полуфинал клуб Хайкина поспорит с римским «Лацио». Встречи пройдут 10 и 17 апреля.