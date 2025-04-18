«Манчестер Юнайтед» забил «Лиону» три мяча в овертайме и вышел в полуфинал Лиги Европы

МЮ забил «Лиону» три мяча в овертайме и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на своем поле в овертайме обыграл французский «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в четверг, 17 апреля. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. На голы игроков хозяев Мануэля Угарте и Диогу Дало гости ответили точными ударами Корентина Толиссо и Николаса Тальяфико.

В овертайме «Лион» дважды отличился усилиями Райана Шерки и Александра Ляказетта, однако после этого МЮ забил три гола. Они на счету Бруну Фернандеша, Кобби Майну и Харри Магуайра.

Первая игра завершилась со счетом 2:2. По сумме двух матчей в полуфинал вышел МЮ. Команда там сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее российский футболист Амир Ибрагимов в возрасте 17 лет заключил первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Помимо российского, игрок имеет британское гражданство.