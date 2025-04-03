17-летний россиянин заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»

17-летний россиянин Амир Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Российский футболист Амир Ибрагимов в возрасте 17 лет заключил первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester United Forever в соцсети X.

«Рад подписать соглашение. Ничего не меняется, упорная работа продолжается», — заявил уроженец Буйнакска (Дагестан).

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».

В январе прошлого года Ибрагимов оформил покер за команду «Манчестер Юнайтед» U-16. Это произошло во встрече со сверстниками из «Ньюкасл Юнайтед».