Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Аранча Рус
18 января
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
10:04, 16 января 2024Спорт

15-летний россиянин оформил покер за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»

Россиянин Амир Ибрагимов оформил покер за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»

Кадр: страница «МАТЧ ПРЕМЬЕР» во ВКонтакте

Россиянин Амир Ибрагимов оформил покер за юношескую команду (U-16) «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на странице UF в соцсети X.

15‑летний уроженец Дагестана забил четыре мяча в матче со сверстниками из «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:1.

В феврале 2023 года вингер дебютировал за сборную Англии до 15 лет. Ибрагимов также привлекается к встречам за команду игроков «Юнайтед» до 18 лет. В его активе одна результативная передача в пяти матчах.

Семья Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11 лет. Российский футболист начинал карьеру в академии «Шеффилд Юнайтед».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      Сотрудницу Госдумы обокрали прямо на рабочем месте

      Задержанный на 56 часов самолет с россиянами вылетел в Дубай после поломки

      В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

      15-летний россиянин оформил покер за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»

      В России появилось звание заслуженного работника местного самоуправления

      Назван самый продаваемый iPhone

      В Воронежской области рассказали о работе АЭС после отражения атаки дронов ВСУ

      В Верховной Раде заявили об отсутствии у депутатов доступа к военной тайне

      КНДР уберет из конституции мирное объединение с Южной Кореей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости