«Интер» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча с «Баварией» прошла в Милане. Она завершилась вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами у хозяев отметились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар. В составе гостей отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.

Первый матч команд прошел 8 апреля и завершился со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. Таким образом, по результатам двух игр (4:3) в полуфинал прошел «Интер».

Ранее определились еще два полуфиналиста турнира. Ими стали ПСЖ и «Барселона».