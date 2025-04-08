«Бавария» дома проиграла «Интеру» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» со счетом 1:2 проиграла «Интеру» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла миланскому «Интеру» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 8 апреля, в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В первом тайме итальянцев вывел вперед Лаутаро Мартинес, а во второй половине игры равенство восстановил Томас Мюллер. Решающий мяч в концовке забил игрок «Интера» Давиде Фраттези.

Ответный матч пройдет 16 апреля в Милане. В полуфинал выйдет команда, лучшая по итогам двух встреч.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал» В нынешнем сезоне финал пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.