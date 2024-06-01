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Лига чемпионов|Финал
23:58, 1 июня 2024Спорт

«Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

«Реал» победил «Боруссию» и выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024

Фото: Lee Smith / Reuters

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниэль Карвахаль (74-я минута) и Винисиус Жуниор (83-я минута). Матч прервался на первой минуте из-за выбежавших на поле болельщиков.

«Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов. Также в текущем сезоне команда стала победителем чемпионата Испании.

В сезоне-2022/2023 Лигу чемпионов выиграл стал «Манчестер Сити». В решающем матче английский клуб победил итальянский «Интер».

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