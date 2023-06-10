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00:04, 11 июня 2023Спорт

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Интер» и выиграл Лигу чемпионов сезона-2022/2023

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Противостояние завершилось со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В 2021 году команда вышла в финал турнира, где уступила «Челси» 0:1.

В сезоне-2021/2022 победителем Лиги чемпионов стал «Реал». В финальном матче мадридцы оказались сильнее футболистов «Ливерпуля», совершив один удар в створ ворот. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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    Ксения Курашкина
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