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Лига чемпионов|Финал
22:40, 1 июня 2024Спорт

Финал Лиги чемпионов прервали из-за выбежавших на поле фанатов

Финал Лиги чемпионов прервали на первой минуте из-за выбежавших на поле фанатов

Фото: Carl Recine / Reuters

Финальный матч Лиги чемпионов прервали из-за выбежавших на поле фанатов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра была остановлена на первой минуте. Один из двух болельщиков подбежал сделать селфи с Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором, второй пробежался по полю и был остановлен стюардами.

На футболке обоих зрителей был ник белорусского треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Ранее МВД России объявило блогера в розыск.

В финале Лиги чемпионов встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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      Андрей Стрельцов
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