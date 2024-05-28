Известный треш-стример снова объявлен в розыск в России

Стример Mellstroy повторно объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса

МВД России снова объявило в розыск белорусского треш-стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Его данные находятся в базе розыска ведомства.

Бурим разыскивается, предположительно, за уклонение от весеннего призыва, сообщает Telegram-канал Mash.

Два месяца назад его исключили из базы, после этого Бурим вернулся в Россию. Для этого он пообещал оказать помощь детским домам в родной стране. При этом блогер по-прежнему остается должным около девяти тысяч рублей российской налоговой.

В розыск Mellstroy был объявлен за отказ служить в белорусской армии, он долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве.