В России объявили в розыск известного треш-стримера

Mash: МВД объявило Mellstroy в розыск за отказ служить в белорусской армии

МВД России объявило известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) в розыск за отказ служить в белорусской армии. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, в Белоруссии на стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. Отмечается, что Mellstroy долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. По этой причине МВД РФ объявило в розыск блогера, чтобы в дальнейшем передать его Минску.

В июле 2021 года Буриму вынесли приговор за избиение модели Алены Ефремовой во время стрима. Мировой суд Пресненского района Москвы приговорил стримера к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Кроме того, его обязали выплатить пострадавшей 72 тысячи рублей.

В октябре Андрей Бурим избил российскую модель во время стрима. Мужчина несколько раз ударил девушку головой о стол и разбил ей лицо. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. Однако стример продолжил вести прямые трансляции на других страницах.