Избившему россиянку блогеру вынесли приговор

Блогеру Андрею Буриму, известному в сети под псевдонимом Mellstroy, вынесли приговор за избиение россиянки во время стрима. Мировой суд Пресненского района Москвы приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Кроме того, Бурим обязан выплатить пострадавшей 72 444 рубля. Об этом сообщает издание Mash в своем Telegram-канале.

19 октября Бурим избил российскую модель Алену Ефремову во время стрима. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол и он разбил девушке лицо. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. Однако стример продолжил вести прямые трансляции на других страницах.

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Перед тем, как блогер ударил Ефремову, молодые люди поругались. Девушка попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что у него красивая фигура. В ответ на это он несколько раз ударил ее головой об стол и прокричал, что никогда не говорил ничего подобного.

5 мая состоялось закрытое предварительное слушание, в ходе которого адвокаты пострадавшей потребовали, чтобы суд взял Бурима под стражу, однако им было отказано в ходатайстве. Ефремова потребовала с подсудимого в качестве компенсации причиненного ей ущерба 10 миллионов рублей. Она также обратилась в полицию с новым заявлением, в котором сообщила, что ей угрожают убийством.