Стример швырнул младенца и обматерил его в прямом эфире

Стример Эдвард Уоткинс (Edward Watkins), выходивший в прямой эфир Twitch под ником Buckkerz, столкнулся с критикой от зрителей после того, как обматерил своего сына во время трансляции. Ролик доступен в Twitter.

Уоткинс играл в симулятор американского футбола Madden NFL, когда у него на коленях сидел младенец. В один момент мужчина разозлился и ударил контроллером по столу. Ребенок заплакал, но вместо того, чтобы утешить его, стример швырнул младенца на стоящее рядом кресло. «Закрой ***** (нахрен) свой рот», — прокричал отец.

Отрывок стрима быстро набрал вирусную популярность в соцсетях. Пользователи Twitter осудили мужчину за его резкое поведение по отношению к сыну.

«Мне так неприятно и грустно, я с трудом выношу это», — написал один из огорченных зрителей. Другие поддержали его, назвав выходку отца неприемлемой. Некоторые неравнодушные юзеры сообщили, что связались со службой защиты детей. Другие же призвали заблокировать учетную запись Buckkerz на Twitch.

По данным The Daily Dot, вскоре после распространения ролика Уоткинс сам удалил большую часть своих аккаунтов в социальных сетях, а также переименовал канал на стриминговой платформе.

В октябре 2020 года российский стример белорусского происхождения Андрей Mellstroy Бурим разбил девушке лицо в прямом эфире. Бурим несколько раз ударил ее головой о стол. YouTube заблокировал его канал, после чего блогер пожаловался, что обнищал.