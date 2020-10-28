Избивший девушку во время эфира российский блогер обнищал

Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, известный в интернете под псевдонимом Mellstroy, признался, что обнищал. О ситуации он сообщил во время стрима на YouTube-канале Serge. По словам Бурима, канал принадлежит его брату.

«Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка», — отметил он. Это произошло после инцидента с избиением модели Алены Ефремовой на трансляции в сети и заведением на него уголовного дела.

Материалы по теме «Ты заслуживаешь смерти» Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов? «Ему надо лечиться» Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?

По словам Бурима, он понимает, что в связи с возникшими проблемами ему, возможно, «придется» снова начать зарабатывать не больше 15-30 тысяч рублей в месяц. «Как обычный рабочий. Если сложится так жизнь», — добавил блогер.

19 октября Бурим разбил Ефремовой лицо в прямом эфире. Он несколько раз ударил ее головой о стол. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. В настоящее время он продолжает вести стримы с другого канала.

Перед насилием со стороны блогера молодые люди поругались в ходе стрима на Twitch. Девушка попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что у него красивая фигура. В ответ на это он несколько раз ударил ее голову о стол и прокричал, что никогда не говорил ничего подобного.

Ефремова намерена добиться, чтобы наказание стримеру вынесли в судебном порядке. На Mellstroy позже завели уголовное дело за избиение девушки. Его также допросила полиция.