Российский блогер ударил девушку головой о стол и разбил ей лицо

Российский стример белорусского происхождения Андрей Бурим, известный в интернете под псевдонимом Mellstroy, разбил девушке лицо в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодые люди поругались в ходе стрима на платформе Twitch. Гостья по имени Алена Ефремова попросила блогера раздеться перед камерой в знак доказательства того, что у него красивая фигура. В ответ на это Бурим схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее о стол. Он также прокричал, что никогда не говорил ничего подобного. После этого мужчина поднял девушку со стула и вытолкнул ее из кадра.

На своей странице в Instagram Ефремова опубликовала фотографию, на которой можно разглядеть ее разбитые губы и кровь на зубах. Девушка написала, что ее «унизили прилюдно и избили в прямом эфире». Она также назвала Бурима психически неуравновешенным человеком и рассказала, что у него уже есть административная ответственность за подобные инциденты в прошлом. Ефремова ищет других пострадавших от его рук девушек, чтобы подать общий судебный иск.