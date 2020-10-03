Российские блогеры собрали прозрачную машину и поразили иностранцев

Российские YouTube-блогеры с канала «Гараж 54» опубликовали новый ролик, в котором показали прозрачный автомобиль. Видео доступно на второй, англоязычной странице под названием Garage 54.

В качестве «донора» инженеры взяли «Ладу», с которой они вырезали все старые панели и установили вместо них прозрачные пластиковые покрытия. Кроме того, в финале сборки умельцы поставили новый двигатель под капот.

Закончив работу над автомобилем, блогеры решили покататься по улицам и проверить машину в действии, а заодно посмотреть на реакцию пораженных прохожих. Последние с удивлением наблюдали за прозрачной «Ладой» и провожали ее взглядом.

Пользователи YouTube тоже оценили работу инженеров. Один из комментаторов назвал результат «потрясающим» и посоветовал авторам канала продолжать в том же духе. Другой зритель заявил, что для такой машины даже не нужны боковые зеркала, ведь прозрачность дверей решает проблему «слепых» зон.