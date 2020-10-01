Самый популярный блогер мира показал пресс и привел в недоумение зрителей

Самый известный в мире видеоблогер Феликс PewDiePie Чельберг оголил торс перед камерой, чтобы похвастаться прессом. Однако многих зрителей его спортивное телосложение привело в недоумение. Фото опубликовано на странице Чельберга в Instagram.

На снимке можно рассмотреть пресс популярного интернет-героя, однако из-за необычного ракурса подписчики обратили внимание на впадину вдоль живота PewDiePie. Коллега блогера Джеймс Марриот даже пошутил, что его новый дом мечты расположен в «темной пустоте среди кубиков пресса» Чельберга. Блогера поддержали и другие люди, увидевшие странную «расщелину».

Впрочем, сотни комментаторов восхитились физической формой шведа и даже признались ему в любви. Некоторые мужчины с иронией сообщили, что ощущают нездоровое влечение к блогеру.

«Теперь я гей, спасибо тебе», — написал один из юзеров. «Он женат, он женат, он женат», — напомнил подписчикам другой комментатор.

В 2019 году в сеть попали подростковые фотографии PewDiePie. Блогер сделал обзор утечки и признался, что некоторые снимки, на которых он выглядит слишком молодо для своего возраста, его смущают.