Самый популярный блогер мира смутился из-за попавших в сеть подростковых фото

Популярный видеоблогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, разозлился на поклонников из-за его детских и подростковых фотографий, которые они начали публиковать. Видео с реакцией он выпустил на YouTube.

Один из пользователей разместил снимки на Reddit, отметив, что нашел их в старом школьном фотоальбоме. По словам юзера, он учится в той же школе, которую окончил PewDiePie. «Что это такое? Остановитесь! Это восьмой класс? Почему я все еще выгляжу, как ребенок?» — отметил блогер, комментируя фото. Чельберг считает, что по сравнению с ним одноклассники выглядят совсем взрослыми, а он смотрится гораздо младше и похож на девочку.

Материалы по теме «Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума» Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами

«Как же я зол, зачем ты это сделал?» — возмутился PewDiePie. По его воспоминаниям, во время съемок в школе его всегда заставляли идти в первый ряд, куда обычно сажают детей низкого роста. Блогер также вспомнил реакцию отца на этот снимок: «Мой папа тогда сказал: "Феликс, что это за фото? Чего ты так сутулишься? Ты реально ниже всех в первом ряду"».

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ее отец принял за PewDiePie неизвестного мужчину. В доказательство она получила фотографию от родителя. Он настаивал на том, что на снимке именно Чельберг.

30-летний Чельберг — самый популярный YouTube-блогеров. Число его подписчиков превышает 102 миллиона человек. По числу зрителей он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series. Блогер стал известен благодаря видероликам по Minecraft и хоррор-играм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!