Отец похвастался фото с любимым блогером дочери и опростоволосился

Пользовательница Reddit с ником Feztiz рассказала, что ее отец принял за популярного блогера PewDiePie неизвестного мужчину и решил с ним сфотографироваться, чтобы сделать дочери приятное. Однако оказалось, что на снимке совсем не PewDiePie.

21-летняя жительница Швеции, родной страны блогера, отметила, что в доказательство получила фотографию от родителя. Он настаивал на том, что на снимке Феликс Чельберг, известный как PewDiePie.

«Он знает, что я фанатка Феликса, и был так горд, что нашел его. Несмотря на то что неизвестный прямо сказал ему, что он не PewDiePie, отец подумал, что тот врет для сохранения инкогнито», — сообщила Feztiz. Ситуация развеселила ее, девушка назвала историю «подлинным моментом из жизни бумера», имея в виду поколение беби-бумеров, родившихся в период 1946-1965 годов.

Пост набрал более 20 тысяч положительных реакций на Reddit. В комментариях многие юзеры посчитали, что девушке следует ценить такого хорошего отца. Они также заметили, что со стороны «двойника» блогера было очень вежливо согласиться на фото. Feztiz пояснила, что отец довольно хорошо запоминает лица людей, но не смотрит видео блогера и сделал фото лишь потому, что знает о ее любви к PewDiePie.

Феликс Чельберг — один из самых популярных YouTube-блогеров в мире. Число его подписчиков на YouTube превышает 102 миллиона человек. По числу зрителей он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series, где публикуются клипы и трейлеры фильмов. Блогер стал известен из-за своих видероликов по Minecraft и хоррор-играм. В августе Чельберг объявил о женитьбе. Избранницей шведа стала Марция Бизоньин (Marzia Bisognin), с которой он давно состоял в отношениях.

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